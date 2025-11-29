Рыбяинский нарушил правила в борьбе с Матеусом Алвесом, игра приостановлена.
Здорово Муфи вырвался на ударную позицию и прострелил на дальнюю штангу, но набегавший Ду Кейрос до мяча не добрался.
Лукин забрался в офсайд.
Уже седьмой угловой к этой минуте подают гости, и пока все удается успешно снять армейцам.
Половина первого тайма позади — на удивление, гости не тушуются и играют вполне себе уверенно, нисколько не стесняясь титулованных оппонентов.
Первое предупреждение в составе ЦСКА получает Матеус Алвес.
Мойзес забрался в офсайд.
Классно Дивеев выиграл верх и пробил головой после навеса Облякова, Овсянников выловил мяч в руки.
Мойзес выносит мяч с ближней штанги после очередного углового в исполнении гостевой команды.
Гюрлюк попробовал с правой ноги подкрутить мяч в дальний угол ворот, но попал в ногу Облякова.
Касимов зажал Поповича к угловому флангу на левой бровке и вынудил оппонента ошибиться.
Касимов красиво в подкате прерывает прострел в исполнении Облякова с правого фланга.
Стартовые минуты игры остаются за оренбуржцами.
Игра началась! Поехали!
ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Гаич, Алвес, Обляков, Кисляк, Глебов, Попович.
«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Муфи, Ду Кейрос, Касимов, Рыбчинский, Квеквескири, Гюрлюк, Томпсон, Гузина.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 17-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает на «ВЭБ Арене» «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.