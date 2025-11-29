На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Последний домашний матч ЦСКА: армейцы принимают «Оренбург». LIVE

Футбол. РПЛ. 17-й тур. ЦСКА — «Оренбург». ОНЛАЙН

ФК «Оренбург»
В очередном матче 17-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает на «ВЭБ Арене» «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 17-й тур
1-й тайм
29 ноября 16:30
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм

19' Алвес

2-й тайм
34'

Рыбяинский нарушил правила в борьбе с Матеусом Алвесом, игра приостановлена.

31'

Здорово Муфи вырвался на ударную позицию и прострелил на дальнюю штангу, но набегавший Ду Кейрос до мяча не добрался.

28'

Лукин забрался в офсайд.

26'

Уже седьмой угловой к этой минуте подают гости, и пока все удается успешно снять армейцам.

23'

Половина первого тайма позади — на удивление, гости не тушуются и играют вполне себе уверенно, нисколько не стесняясь титулованных оппонентов.

20'

Первое предупреждение в составе ЦСКА получает Матеус Алвес.

19'

Мойзес забрался в офсайд.

16'

Классно Дивеев выиграл верх и пробил головой после навеса Облякова, Овсянников выловил мяч в руки.

14'

Мойзес выносит мяч с ближней штанги после очередного углового в исполнении гостевой команды.

11'

Гюрлюк попробовал с правой ноги подкрутить мяч в дальний угол ворот, но попал в ногу Облякова.

8'

Касимов зажал Поповича к угловому флангу на левой бровке и вынудил оппонента ошибиться.

5'

Касимов красиво в подкате прерывает прострел в исполнении Облякова с правого фланга.

3'

Стартовые минуты игры остаются за оренбуржцами.

16:33

Игра началась! Поехали!

16:20

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Гаич, Алвес, Обляков, Кисляк, Глебов, Попович.

16:10

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Муфи, Ду Кейрос, Касимов, Рыбчинский, Квеквескири, Гюрлюк, Томпсон, Гузина.

16:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 17-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает на «ВЭБ Арене» «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

