Подняться со дна: «Пари НН» принимает «Зенит». LIVE

Футбол. РПЛ. 16-й тур. «Пари Нижний Новгород» — «Зенит». ОНЛАЙН

Алексей Даничев/РИА Новости
В очередном матче 16-го тура Российской премьер-лиги «Пари НН» принимает петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 16-й тур
1-й тайм
23 ноября 15:15
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Совкомбанк Арена», Нижний Новгород, Россия
1-й тайм

20' Вендел

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
45+1'

Перерыв! «Пари НН» — «Зенит» — 0:0!

45'

К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

42'

И опять Лесовой в офсайде, не может никак Даниил выдержать линию и остаться в правильном положении!

40'

Лесовой забрался в офсайд.

37'

Лесовой неплохо пробил с левой ноги, однако в створ не попал.

34'

Первый удар в створ зенитовских ворот издали наносит Сарфо — Адамов ловко выловил мяч в руки.

32'

Вега нарушил правила в борьбе против Шнапцева, свисток в пользу «Пари НН».

29'

Фаринья фолит против Жерсона в чужой штрафной, мяч переходит к зенитовцам.

27'

Александров надежно отработал в обороне, накрыв удар в ближний угол от Луиса Энрике.

24'

Очень вовремя из-под Глушенкова выбивает мяч защитник «Пари НН», прерывая потенциальный выход один на один.

21'

Вендел срывает атаку «Пари НН», выталкивая рукой вперед Лесового. Это желтая карточка.

19'

Венделу достается по ногам от Коледина, в районе боковой линии у штрафной нижегородцев фол случился.

16'

Шнапцев не успевает за Соболевым и вынужденно фолит на фланге.

14'

Грулев подтолкнул в спину Луиса Энрике, фол в пользу «Зенита».

11'

Вега держится за левое колено, это Ивлев попал по нему ногой в попытке отобрать мяч.

8'

Вега навесил в штрафную с левого фланга, но защитники «Пари НН» выбили мяч куда подальше из собственной штрафной.

5'

Грулев фолит против Барриоса, игра приостановлена.

15:17

Игра началась! Поехали!

3'

Стартовые минуты игры остаются за гостями.

15:10

«Зенит»: Адамов, Эракович, Нино, Вега, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков.

15:05

«Пари НН»: Медведев, Александров, Коледин, Фаринья, Карич, Шнапцев, Сарфо, Тичич, Ивлев, Лесовой, Грулев.

15:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 16-го тура Российской премьер-лиги «Пари НН» принимает петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

