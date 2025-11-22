22 ноября 2025, 16:45 Обновлено: 22 ноября 2025, 15:45 Спорт Размер текста А А А Дебют нового тренера в дерби: «Спартак» против ЦСКА. LIVE Футбол. РПЛ. 16-й тур. «Спартак» — ЦСКА. ОНЛАЙН Максим Гужевский

В очередном матче 16-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает на «Лукойл Арене» ЦСКА. Эта игра — дебютная для исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Вадима Романова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Мир Российская Премьер-лига. 16-й тур Матч не начался 22 ноября 16:45 Спартак М Москва, Россия 0 : 0 ЦСКА Москва, Россия Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия