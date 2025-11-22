Варатынов не попадает по мячу из вратарской после скидки от Беликова с наигранного стандарта! Классно разыграли штрафной балтийцы, но не довели дело до гола.
Илью Петрова жестко встречает плечом Артем Касимов и получает предупреждение.
Пряхин забрался в офсайд.
Cтартовые минуты игры остаются за гостями.
Игра началась! Поехали!
«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Петров, Саусь, Пряхин, Титков, Хиль.
«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Муфи, Ду Кейрос, Касимов, Рыбчинский, Квеквескири, Горлюк, Томпсон, Гузина.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 16-го тура Российской премьер-лиги «Оренбург» принимает «Балтику». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.