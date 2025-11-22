На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Балтика» идет за медалями: сенсация РПЛ играет в Оренбурге. LIVE

Футбол. РПЛ. 16-й тур. «Оренбург» — «Балтика». ОНЛАЙН

Александр Вильф/РИА Новости
В очередном матче 16-го тура Российской премьер-лиги «Оренбург» принимает «Балтику». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 16-й тур
1-й тайм
22 ноября 14:00
Оренбург
Оренбург, Россия
0 : 0
Балтика
Калининград, Россия
Стадион «Газовик», Оренбург, Россия
1-й тайм

8' Касимов

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10'

Варатынов не попадает по мячу из вратарской после скидки от Беликова с наигранного стандарта! Классно разыграли штрафной балтийцы, но не довели дело до гола.

8'

Илью Петрова жестко встречает плечом Артем Касимов и получает предупреждение.

5'

Пряхин забрался в офсайд.

3'

Cтартовые минуты игры остаются за гостями.

14:03

Игра началась! Поехали!

13:55

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Петров, Саусь, Пряхин, Титков, Хиль.

13:50

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Муфи, Ду Кейрос, Касимов, Рыбчинский, Квеквескири, Горлюк, Томпсон, Гузина.

13:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 16-го тура Российской премьер-лиги «Оренбург» принимает «Балтику». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

