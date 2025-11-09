На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главная игра тура: «Балтика» против «Краснодара». LIVE

Футбол. РПЛ. 15-й тур. «Балтика» — «Краснодар». ОНЛАЙН

В заключительном матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Балтика» принимает «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 15-й тур
1-й тайм
09 ноября 19:45
Балтика
Калининград, Россия
5' Хиль
1 : 1
Краснодар
Краснодар, Россия
3' Сперцян
Стадион «Ростех Арена», Калининград, Россия
1-й тайм

5' Хиль

3' Сперцян

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16'

Филин фолит против Батчи, игра остановлена.

14'

Виктор Са жестковато встретил Титкова, Николай с трудом приходит в себя и возвращается на поле.

11'

Черников выносит мяч после розыгрыша углового в исполнении «Балтики».

8'

Продолжают хозяева атаковать, через правый полуфланг они стараются конструировать свои атаки.

5'

Гол! Буквально в ответной же атаке балтийцы сравнивают счет, длинный аут от Бевеева находит голову Беликова, сумевшего скинуть мяч на дальнюю штангу, где Брайан Хиль буквально вносит мяч в сетку, 1:1! Невероятная игра в Калининграде!

3'

Гол! Очень быстро «Краснодар» открывает счет, нехитрая подача Перрена после борьбы на правом фланге находит голову Сперцяна, который с рикошетом от Сауся поражает ворота Максима Бориско! 0:1!

19:48

Игра началась! Поехали!

19:40

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Оласа, Пальцев, Петров, Ленини, Сперцян, Батчи, Перрен, Черников, Са.

19:35

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Мурид, Саусь, Пряхин, Титков, Хиль.

19:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В заключительном матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Балтика» принимает «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

