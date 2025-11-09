Филин фолит против Батчи, игра остановлена.
Виктор Са жестковато встретил Титкова, Николай с трудом приходит в себя и возвращается на поле.
Черников выносит мяч после розыгрыша углового в исполнении «Балтики».
Продолжают хозяева атаковать, через правый полуфланг они стараются конструировать свои атаки.
Гол! Буквально в ответной же атаке балтийцы сравнивают счет, длинный аут от Бевеева находит голову Беликова, сумевшего скинуть мяч на дальнюю штангу, где Брайан Хиль буквально вносит мяч в сетку, 1:1! Невероятная игра в Калининграде!
Гол! Очень быстро «Краснодар» открывает счет, нехитрая подача Перрена после борьбы на правом фланге находит голову Сперцяна, который с рикошетом от Сауся поражает ворота Максима Бориско! 0:1!
Игра началась! Поехали!
«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Оласа, Пальцев, Петров, Ленини, Сперцян, Батчи, Перрен, Черников, Са.
«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Мурид, Саусь, Пряхин, Титков, Хиль.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В заключительном матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Балтика» принимает «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.