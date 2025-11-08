Мелехин забросил мяч к штрафной «Сочи», и там ростовчане заработали аут и позиционную атаку.
Затишье в плане голевых моментов на поле. Сочинцы сейчас немало с мячом.
Игнатов боролся на чужой половине с Семенчуком за мяч и вроде бы выиграл борьбу, но с фолом.
Подачу Вахании в штрафную площадь перехватили защитники сочинцев.
Немного отодвинули сочинцы игру от своих ворот, а то давление становилось нестерпимым.
Миронов набросил мяч в штрафную, но защита «Сочи» справилась, однако ростовчане вернули мяч, пробив издали. Дегтев потащил, а потом потащил добивание Сако, и со второго добивания Сако же попал в штангу. Но он был в офсайде.
Яхья Аттийят-аллах проиграл позицию Щетинину и завалил того руками в сантиметрах сбоку от штрафной. Желтая карточка и опасный стандарт.
Еще один дальний удар ростовчан в створ, теперь от Миронова — Дегтев парировал в прыжке!
А вот угловой не привел ни к чему.
Дальний удар Миронова по воротам «Сочи» с рикошетом привел к угловому.
Андрей Лангович задрал ногу в стыке в центре поля, попал по сопернику и получил желтую карточку.
Остроумный пас Щетинина в штрафную создал момент для «Ростова», но потащил Дегтев удар Голенкова в касание в упор, успев сократить угол обстрела.
Много борьбы, но идет она в основном на половине поля «Сочи».
Плотный дальний удар Миронова — Дегтев поймал в прыжке.
«Ростов» заработал первый в матче угловой, но до остроты дело не довел.
Щетинин пробил с разворота из штрафной, но защитник в подкате принял удар на себя.
«Сочи» тоже пытается атаковать, но до чужой штрафной не доходит. «Ростов» продуктивнее.
«Ростов» держит мяч на чужой половине и атакует позиционно.
Довольно интенсивное начало, и «Ростов» пока имеет преимущество в единоборствах.
Первый шансик в матче получил Голенков после выигранной Ланговичем борьбы — удар прошел чуть выше ворот.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Ранэлем Зияковым из Набережных Челнов во главе.
А вот стартовый состав «Ростова» от Джонатана Альбы:
Ятимов, Сако, Мелёхин, Семенчук, Вахания, Лангович, Миронов, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Голенков.
Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин:
Дегтев, Солдатенков, Абердин, Аттийят-аллах, Стоич, Сааведра, Васильев, Магаль, Ежов, Игнатов, Камано.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 15-го тура РПЛ «Сочи» принимает на своем поле «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.