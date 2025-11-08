На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Борьба за выживание: «Сочи» принимает «Ростов». LIVE

РПЛ. 15-й тур. «Сочи» — «Ростов». ОНЛАЙН

close
Телеграм-канал «ФК «Сочи»»
В матче 15-го тура Российской премьер-лиги находящийся в зоне прямого вылета «Сочи» принимает «Ростов», расположившийся недалеко от зоны стыков за выживание. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 15-й тур
1-й тайм
08 ноября 19:00
Сочи
Сочи, Россия
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «Фишт», Сочи, Россия
1-й тайм

23' Аттийят-аллах

17' Лангович

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
37'

Мелехин забросил мяч к штрафной «Сочи», и там ростовчане заработали аут и позиционную атаку.

35'

Затишье в плане голевых моментов на поле. Сочинцы сейчас немало с мячом.

32'

Игнатов боролся на чужой половине с Семенчуком за мяч и вроде бы выиграл борьбу, но с фолом.

30'

Подачу Вахании в штрафную площадь перехватили защитники сочинцев.

27'

Немного отодвинули сочинцы игру от своих ворот, а то давление становилось нестерпимым.

25'

Миронов набросил мяч в штрафную, но защита «Сочи» справилась, однако ростовчане вернули мяч, пробив издали. Дегтев потащил, а потом потащил добивание Сако, и со второго добивания Сако же попал в штангу. Но он был в офсайде.

24'

Яхья Аттийят-аллах проиграл позицию Щетинину и завалил того руками в сантиметрах сбоку от штрафной. Желтая карточка и опасный стандарт.

23'

Еще один дальний удар ростовчан в створ, теперь от Миронова — Дегтев парировал в прыжке!

21'

А вот угловой не привел ни к чему.

20'

Дальний удар Миронова по воротам «Сочи» с рикошетом привел к угловому.

19'

Андрей Лангович задрал ногу в стыке в центре поля, попал по сопернику и получил желтую карточку.

17'

Остроумный пас Щетинина в штрафную создал момент для «Ростова», но потащил Дегтев удар Голенкова в касание в упор, успев сократить угол обстрела.

16'

Много борьбы, но идет она в основном на половине поля «Сочи».

13'

Плотный дальний удар Миронова — Дегтев поймал в прыжке.

12'

«Ростов» заработал первый в матче угловой, но до остроты дело не довел.

10'

Щетинин пробил с разворота из штрафной, но защитник в подкате принял удар на себя.

9'

«Сочи» тоже пытается атаковать, но до чужой штрафной не доходит. «Ростов» продуктивнее.

6'

«Ростов» держит мяч на чужой половине и атакует позиционно.

4'

Довольно интенсивное начало, и «Ростов» пока имеет преимущество в единоборствах.

2'

Первый шансик в матче получил Голенков после выигранной Ланговичем борьбы — удар прошел чуть выше ворот.

1'

Поеееехали! Матч начался.

19:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Ранэлем Зияковым из Набережных Челнов во главе.

18:55

А вот стартовый состав «Ростова» от Джонатана Альбы:

Ятимов, Сако, Мелёхин, Семенчук, Вахания, Лангович, Миронов, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Голенков.

18:50

Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин:

Дегтев, Солдатенков, Абердин, Аттийят-аллах, Стоич, Сааведра, Васильев, Магаль, Ежов, Игнатов, Камано.

18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 15-го тура РПЛ «Сочи» принимает на своем поле «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами