На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Погоня за лидерством: ЦСКА гостит у махачкалинского «Динамо». LIVE

РПЛ. 15-й тур. «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА. ОНЛАЙН

close
Владимир Астапкович/РИА Новости
В матче 15-го тура Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» принимает московский ЦСКА, который в случае победы выйдет на первое место как минимум до матча «Краснодара». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 15-й тур
1-й тайм
08 ноября 16:30
Динамо Мх
Махачкала, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
6'

Пока борьба за инициативу идет на поле, хозяева не собираются ее просто так отдавать.

3'

Динамовцы сбегали в атаку, ну а теперь постепенно армейцы прибирают инициативу к ногам.

1'

Поееееееехали! Матч начался.

16:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга во главе.

16:25

А вот стартовый состав московского ЦСКА от Фабио Челестини:

Тороп, Круговой, Виктор, Дивеев, Лукин, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Алеррандро, Мусаев.

16:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев:

Магомедов, И. Аззи, Шумахов, Табидзе, М. Аззи, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Агаларов.

16:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 15-го тура Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» принимает на своем поле в Каспийске московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами