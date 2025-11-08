Пока борьба за инициативу идет на поле, хозяева не собираются ее просто так отдавать.
Динамовцы сбегали в атаку, ну а теперь постепенно армейцы прибирают инициативу к ногам.
Поееееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга во главе.
А вот стартовый состав московского ЦСКА от Фабио Челестини:
Тороп, Круговой, Виктор, Дивеев, Лукин, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Алеррандро, Мусаев.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев:
Магомедов, И. Аззи, Шумахов, Табидзе, М. Аззи, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Агаларов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 15-го тура Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» принимает на своем поле в Каспийске московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.