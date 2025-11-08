08 ноября 2025, 16:30 Обновлено: 08 ноября 2025, 16:32 Спорт Размер текста А А А Погоня за лидерством: ЦСКА гостит у махачкалинского «Динамо». LIVE РПЛ. 15-й тур. «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА. ОНЛАЙН Александр Седов

close Владимир Астапкович/РИА Новости

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» принимает московский ЦСКА, который в случае победы выйдет на первое место как минимум до матча «Краснодара». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Мир Российская Премьер-лига. 15-й тур 1-й тайм 08 ноября 16:30 Динамо Мх Махачкала, Россия 0 : 0 ЦСКА Москва, Россия Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия