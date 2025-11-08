Пари Нижний Новгород

Пока не спешим радоваться за Нижний, идет видеопросмотр на предмет офсайда в момент подачи.
Гол! Вот это ошибка от Евгения Ставера, отбивает он мяч в собственные ворота после навеса Лесового со стандарта! 1:0!
Начало игры остается за хозяевами!
Игра началась! Поехали!
«Рубин»: Ставер, Тесленко, Иву, Даку, Арройо, Кузяев, Ходжа, Рожков, Кабутов, Лобов, Шабанхаджай.
«Пари НН»: Медведев, Сарфо, Крашевский, Ермаков, Боселли, Фаринья, Шоштарич, Олусегун, Шнапцев, Ивлев, Лесовой.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Пари НН» принимает казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.