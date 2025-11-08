На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Уйти с последнего места: «Пари НН» принимает «Рубин». LIVE

Футбол. РПЛ. 15-й тур. «Пари Нижний Новгород» — «Рубин». ОНЛАЙН

close
Алексей Филиппов/РИА Новости
В очередном матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Пари НН» принимает казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 15-й тур
1-й тайм
08 ноября 16:30
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
3'
1 : 0
Рубин
Казань, Россия
Стадион «Совкомбанк Арена», Нижний Новгород, Россия
1-й тайм

3'

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
4'

Пока не спешим радоваться за Нижний, идет видеопросмотр на предмет офсайда в момент подачи.

3'

Гол! Вот это ошибка от Евгения Ставера, отбивает он мяч в собственные ворота после навеса Лесового со стандарта! 1:0!

2'

Начало игры остается за хозяевами!

16:32

Игра началась! Поехали!

16:25

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Иву, Даку, Арройо, Кузяев, Ходжа, Рожков, Кабутов, Лобов, Шабанхаджай.

16:20

«Пари НН»: Медведев, Сарфо, Крашевский, Ермаков, Боселли, Фаринья, Шоштарич, Олусегун, Шнапцев, Ивлев, Лесовой.

16:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Пари НН» принимает казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами