Нет, отменено взятие ворот! Зафиксировано положение вне игры!
Едва игра возобновилась, и хозяева забивают третий! Рыбчинский прострелил слева, гости кое-как отбились, но мяч остался у «Оренбурга». Ду Кейрос пробил от линии штрафной, Дюпин парировал, а на добивании Гузина был первым. Но — VAR изучает эпизод на предмет офсайда.
ГОЛ!!!
Стартовал второй тайм.
Первый тайм завершен. Достаточно вяло начали игру обе команды, но после первого гола темп вырос, стали появляться опасные моменты. «Оренбург» ведет в счете, но по такой игре еще все может измениться.
Добавлено три минуты.
Провалились хозяева в обороне. Резкую контратаку провели сочинцы, Камано был выведен один на один с Овсянниковым — голкипер отреагировал на удар, но мяч от его ноги улетел в сетку его же ворот.
ГОЛ!!!
А вот и у гостей момент: Камано плотно пробил из-за угла вратарской — но Овсянников спасает!
С фланга подали стандарт сочинцы — и Игнатов срезал мяч в собственные ворота...
ГОЛ!!!
Квеквескири жестко встретил Камано, на газоне игрок «Сочи». Но обошлось без травмы.
Гюрлюк имел шанс забить второй, но мяч после его удара со штрафного пролетел рядом со штангой.
Томпсон пробил от линии штрафной — над перекладиной. Хотя справа открывался совершенно свободный Рыбчинский.
Зиньковский выполнил хорошую дальнюю диагональ, Ежов не успел на мяч.
Хотулев в падениии пытался дотянуться до мяча после навеса, но тот летел по уходящей траектории, удара не получилось.
Ежов нарушил правила недалеко от своей штрафной. Перспективный стандарт получают хозяева.
Ежов сделал заброс к дальней штанге, Овсянников опередил набегавшего Игнатова.
Чичинадзе предупрежден за грубую игру против Игнатова.
Рыбчинский слева на дриблинге вошел в штрафную, а вот прострелить не удалось — заблокирована передача.
Неплохо «Оренбург» действовал в отборе, но ничего не мог создать у чужой штрафной — до этой минуты. Гюрлюк принял мяч от Томпсона, прошёл мимо троих соперников и с носка отправил мяч в дальний нижний угол мимо Дюпина!
ГОЛ!!!
Сочинцы стараются контролировать мяч, они пока более активны.
Заике досталось по голове в дебюте встречи в верховой борьбе. Игра после паузы продолжается.
Игра началась! Главный судя — Евгений Буланов.
«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Муфи, Ду Кейрос, Чичинадзе, Хотулев, Квеквескири, Гюрлюк, Рыбчинский, Томпсон, Гузина.
«Сочи»: Дюпин, Заика, Стоич, Солдатенков, Сааведра, Зиньковский, Васильев, Магаль, Ежов, Игнатов, Камано.
Матч начнется в 12:00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели. «Газета.Ru» ведет трансляцию матча между «Оренбургом» и «Сочи».