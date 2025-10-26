Спорт
Пан или пропал для Карпина: «Зенит» против «Динамо». LIVE
Владимир Федоренко/РИА Новости
В матче 13-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» гостит в Санкт-Петербурге у «Зенита». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 13-й тур
Матч не начался
26 октября 17:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Газпром Арена», Санкт-Петербург, Россия
17:15
