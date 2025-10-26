Найден способ повысить эффективность лечения твердых раковых опухолей 16:12

Intel уволила больше 35 000 человек 16:12

Более 180 человек ждут рейса в Ханты-Мансийске из-за замены борта 16:11

Россияне стали чаще растягивать ремонт и делать его сами 16:11

«Тараканы бегали»: фигуристка Петросян о помощи Тутберидзе 16:10

Россия донесла до США информацию об испытаниях ракеты «Буревестник» 16:07

Фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной не успел на СВО... 16:06

Футбольные фанаты заблокировали движение на въезде в Саратов, устроив драку... 16:05

ЦРУ видело возможности для диалога Путина и Трампа по Украине 16:00