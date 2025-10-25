На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Борьба за выживание: махачкалинское «Динамо» гостит у «Ростова». LIVE

РПЛ. 13-й тур. «Ростов» — «Динамо» (Махачкала). ОНЛАЙН

close
ФК «Динамо» Махачкала
В матче 13-го тура Российской премьер-лиги занимающий десятое место «Ростов» принимает на своем поле махачкалинское «Динамо», располагающееся в зоне стыков за выживание. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 13-й тур
Не начался
25 октября 16:30
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
1'

Поеееехали! Матч начался.

16:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Евгением Булановым из Саранска во главе.

16:25

А вот стартовый состав махачкалинского «Динамо» от Хасанби Биджиева:

Магомедов — Шумахов, Алибеков, Табидзе — Кагермазов, Глушков, Джабраилов, Мрезиг, Сундуков — Джавад, Миро.

16:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Ростова» Джонатан Альба:

Ятимов — Мелехин, Чистяков, Сако — Роналдо, Щетинин, Миронов, Кучаев, Вахания — Голенков, Сулейманов.

16:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 13-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» принимает на своем поле махачкалинское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

