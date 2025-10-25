Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Евгением Булановым из Саранска во главе.
А вот стартовый состав махачкалинского «Динамо» от Хасанби Биджиева:
Магомедов — Шумахов, Алибеков, Табидзе — Кагермазов, Глушков, Джабраилов, Мрезиг, Сундуков — Джавад, Миро.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Ростова» Джонатан Альба:
Ятимов — Мелехин, Чистяков, Сако — Роналдо, Щетинин, Миронов, Кучаев, Вахания — Голенков, Сулейманов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 13-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» принимает на своем поле махачкалинское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.