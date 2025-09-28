На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пора набирать очки: «Сочи» гостит у махачкалинского «Динамо». LIVE

Футбол. РПЛ, 10 тур. «Динамо» (Махачкала) — «Сочи». ОНЛАЙН

ФК «Сочи»
«Сочи», к 10-м туру РПЛ имеющий в активе всего один балл, попытается набрать очки в выездном матче с махачкалинским «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 10-й тур
1-й тайм
28 сентября 17:00
Динамо Мх
Махачкала, Россия
0 : 0
Сочи
Сочи, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
1-й тайм
2-й тайм
'23

Зиньковский попытался развить атаку, но мяч после его навеса на радиус завяз возле штрафной «Динамо».

'18

В кои-то веки черноморцы организовали атаку, но Волков навесил аккурат на голову соперника.

'15

Дюпин вытащил мяч из нижнего угла после удара Мастури!

'12

Пока ничего у гостей не получается. Не могут удержать мяч и практически не переходят центр поля.

'8

Агаларову досталось по ногам от Солдатенкова. Рефери ограничился устным замечанием.

'6

Агаларов заметил, что Дюпин вышел из ворот, и пробил издалека — выше.

'3

Бодро начали хозяева, уже в дебюте встречи Дюпину пришлось вступить в игру и смахнуть мяч из-под перекладины после подачи с углового.

'1

Начали! Главный судья — Иван Абросимов.

16:55

«Динамо» Мх: Волк, Шумахов, Табидзе, Аззи, Алибеков, Хоссейннеджад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Мастури, Агаларов.

«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Аттият-Аллах, Заика, Стоич, Волков, Зиньковский, Кравцов, Коваленко, Васильев, Федоров.

16:50

Матч начнется в 17:00 мск.

16:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Сочи» пытается набрать очки в матче с махачкалинским «Динамо».

