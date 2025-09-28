Зиньковский попытался развить атаку, но мяч после его навеса на радиус завяз возле штрафной «Динамо».
В кои-то веки черноморцы организовали атаку, но Волков навесил аккурат на голову соперника.
Дюпин вытащил мяч из нижнего угла после удара Мастури!
Пока ничего у гостей не получается. Не могут удержать мяч и практически не переходят центр поля.
Агаларову досталось по ногам от Солдатенкова. Рефери ограничился устным замечанием.
Агаларов заметил, что Дюпин вышел из ворот, и пробил издалека — выше.
Бодро начали хозяева, уже в дебюте встречи Дюпину пришлось вступить в игру и смахнуть мяч из-под перекладины после подачи с углового.
Начали! Главный судья — Иван Абросимов.
«Динамо» Мх: Волк, Шумахов, Табидзе, Аззи, Алибеков, Хоссейннеджад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Мастури, Агаларов.
«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Аттият-Аллах, Заика, Стоич, Волков, Зиньковский, Кравцов, Коваленко, Васильев, Федоров.
Матч начнется в 17:00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! «Сочи» пытается набрать очки в матче с махачкалинским «Динамо».