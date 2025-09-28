28 сентября 2025, 17:00 Обновлено: 28 сентября 2025, 17:23 Спорт Размер текста А А А Пора набирать очки: «Сочи» гостит у махачкалинского «Динамо». LIVE Футбол. РПЛ, 10 тур. «Динамо» (Махачкала) — «Сочи». ОНЛАЙН Данила Жиляев

close ФК «Сочи»

«Сочи», к 10-м туру РПЛ имеющий в активе всего один балл, попытается набрать очки в выездном матче с махачкалинским «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 10-й тур 1-й тайм 28 сентября 17:00 Динамо Мх Махачкала, Россия 0 : 0 Сочи Сочи, Россия Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия