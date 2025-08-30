В рабочем режиме «Зенит» переиграл одного из аутсайдеров, сообразив два мяча после перерыва. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Финальный свисток фиксирует победу «Зенита».
Очередной угловой «Зенита» ни к чему не привел.
В быстрой атаке «Зенита» Кассьера после передачи Мостового оказался перед Медведевым и перекинул его, но не попал в створ.
Три минуты добавлено ко второму тайму.
«Пари НН» держит мяч, но ничего пока не может сделать.
У «Зенита» вместо Вильмара Барриоса и Максима Глушенкова вышли Лусиано Гонду и Вадим Шилов.
Глушенков подал на дальнюю штангу, но Дркушича опередили.
Мантуан нашел открывшегося в штрафной Вендела, но прострел привел только к угловому.
Ваня Дркушич заменил у «Зенита» Нино.
Мантуан пробил издали после розыгрыша углового — мяч застрял в штрафной в ногах защитников гостей.
Вместо Никиты Ермакова и Даниила Лесового у «Пари НН» вышли Никита Каккоев и Лука Вешнер Тичич.
ГООООООООООООООООЛ! Матео Кассьера — 2:0! После подачи Глушенкова последовала скидка на дальний угол вратарской, где Нино в падении пробил ногой с острого угла. Медведев отразил, но прямо перед собой в Кассьеру, от которого снаряд залетел в ворота.
Глушенков получил мяч, протащил справа в центр к штрафной и отдал туда направо набравшему скорость Педро, который простреливал, однако Александров в подкате выбил на угловой.
Кассьера активно вступил в игру и сразу сфолил на сопернике в борьбе в центре поля.
Вячеслав Грулев попал в борьбе локтем в лицо Барриосу и получил желтую карточку.
У «Зенита» Андрей Мостовой и Матео Кассьера вышли вместо Луиса Энрике и Александра Соболева.
«Пари НН» заработал свой первый в матче угловой, пошла подача на ближний угол вратарской, где набежавший Александров нанес удар головой — Адамов сначал отбил удар, а потом и накрыл мяч. Но было опасно.
Пока ничего не получается у нижегородцев впереди.
Соболев попытался нанести удар через себя, но защитники «Пари НН» заблокировали.
Угловой «Зенита» закончился ударом головой от Нино после подачи Глушенкова — Медведев поймал в падении.
«Зенит» давит, как будто счет по-прежнему ничейный.
«Зенит» провел атаку, в которой Мантуан прострелил с правого фланга во вратарскую, где Соболев пытался переправить скачущий мяч в прыжке, но не смог подстроиться. Было сложно.
ГООООООООООООООООООЛ! Дуглас Сантос — 1:0! «Зенит» заработал штрафной слева на чужой половине поля. Пошла подача, а в штрафной мяч заметался, пока Соболев не скинул к линии штрафной на Дугласа Сантоса, который ударом с правой в касание прошил дальний угол!
Поееееееееееееееехали! Второй тайм стартовал.
Большое преимущество «Зенита» в первом тайме, но во второй его части «Пари НН» смотрелся лучше, чем в начале игры. Не сказать, что гол в ворота гостей сейчас выглядит чем-то неминуемым. 7(4) — 2(2) по ударам, 61% на 39% по владению мячом. Ждем вторую половину.
Свисток на перерыв.
Очередной угловой «Зенита» — Медведев в прыжке снял подачу одной рукой.
Три минуты добавлено к первому тайму.
Опаснейший момент! Глушенков прорвался слева, сделал прострел во вратарскую, но Никита Медведев чудом успел поставить руку на мяч, не дав пробить никому из зенитовцев.
В последнее время больше стычек и фолом, чем футбола.
Даниил Лесовой в одном эпизоде дважды толкнул в спину Вендела, после чего еще и стычка с возмущенным бразильцем возникла. Желтая карточка нижегородцу.
Еще один дальний удар Олусегуна — немного неточно.
Вильмар Барриос очередной раз сфолил в центре поля и получил желтую карточку.
А вот и первый удар в створ от нижегородцев — Олусегун пробил — в руки Адамову.
«Пари НН» бросил мяч из-за боковой в штрафную «Зенита», там даже гости выиграли борьбу, но с нарушением правил.
Вынужденная первая замена у «Пари НН»: Тьяго Весино получил повреждение и не смог продолжить игру, а на поле появился другой форвард — Вячеслав Грулев.
Луис Энрике пробил, получив мяч слева в штрафной — в блок. Дальше после подбора и борьбы издали пробил Глушенков — выше.
Дуглас Сантос закинул на левый фланг, куда рванул Луис Энрике. Успел к мячу, раскачал защитника, сделал пас в центр штрафной низом. Там случился рикошет от защитника, потом набежавший Вендел упал на мяче, а с подбора метров с 12-ти бил Педро — рикошет погасил скорость удара, и Медведев поймал в прыжке!
«Зенит» продолжает тотально контролировать мяч. Защитники перепасовались на своей половине и закинули к штрафной на левый фланг на Соболева, но там четко сыграл Александров.
Подача Педро закончилась попыткой удара головой от Нино — совсем неудачно и неточно.
Глушенков закрутил на дальнюю сторону вратарской, где была попытка скидки от Нино, но защитник заблокировал на еще один корнер, уже с другого фланга.
Педро сам подошел к мячу и сделал подачу, но Ивлев головой перевел на угловой.
Максим Шнапцев получил первую в матче желтую карточку за фол на Педро. Отсюда можно и пробить.
В последние минуты владение «Зенита» довольно стерильно, но хозяева уже достаточно остроты создали для столь непродолжительного отрезка времени, сколько идет матч.
Неплохую атаку провел «Пари НН», правда, она завершилась фолом в атаке, ну а «Зенит» по-прежнему контролирует мяч и давит.
Глушенков забил из штрафной после передачи Луиса Энрике, однако изначально рановато дернулся Максим и залез в офсайд.
Глушенков подал в штрафную после розыгрыша углового, Луис Энрике ногой подкорректировал полет, и Нино бил в упор с лета с трех метров без сопротивленя, но умудрился бедром махнуть выше перекладины!
Классно зенитовцы разыграли позиционное владение перед чужой штрафной справа, и Мантуан бил почти с линии штрафной без помех после изящного паса Глушенкова пяткой — Медведев потащил на угловой в прыжке из ближнего угла.
Весино в центре поля заработал фол в борьбе с Барриосом и немного полежал на газоне, но уже все в порядке.
«Пари НН» сбегал в атаку, но потерял мяч перед штрафной, не сумев найти ударной позиции.
Глушенков подал на дальний угол вратарской, но Медведев вышел из ворот и поймал мяч в руки.
«Зенит» давит с первых минут. Венделу на фланге не дали подать в штрафную, но он заработал угловой.
Первый в матче удар нанес Мантуан, поймавший мяч налету после прострела Луиса Энрике с левого фланга к линии штрафной — Медведев поймал в прыжке.
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону во главе.
А вот стартовый состав «Пари НН» от Алексея Шпилевского:
Медведев, Александров, Фаринья, Карич, Пигас, Шнапцев, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Весино, Олусегун.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак:
Адамов, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче седьмого тура Российской премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит» принимает на своем поле «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.