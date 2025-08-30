Перерыв

Большое преимущество «Зенита» в первом тайме, но во второй его части «Пари НН» смотрелся лучше, чем в начале игры. Не сказать, что гол в ворота гостей сейчас выглядит чем-то неминуемым. 7(4) — 2(2) по ударам, 61% на 39% по владению мячом. Ждем вторую половину.