Расправился с аутсайдером: «Зенит» переиграл дома «Пари НН»

Два безответных мяча принесли «Зениту» победу над «Пари НН»

close
Григорий Соколов/РИА Новости
В матче седьмого тура Российской премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит» принимал на своем поле «Пари НН», располагающийся на 15-й строчке турнирной таблицы. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 7-й тур
Окончен
30 августа 16:15
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
47' Сантос
72' Кассьерра
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Стадион «Газпром Арена», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм

34' Барриос

19' Шнапцев

39' Лесовой

2-й тайм

47' Сантос

72' Кассьерра

66' Грулёв

84' Каккоев

Матч окончен

В рабочем режиме «Зенит» переиграл одного из аутсайдеров, сообразив два мяча после перерыва. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

90+4'

Финальный свисток фиксирует победу «Зенита».

90+3'

Очередной угловой «Зенита» ни к чему не привел.

90+2'

В быстрой атаке «Зенита» Кассьера после передачи Мостового оказался перед Медведевым и перекинул его, но не попал в створ.

90+1'

Три минуты добавлено ко второму тайму.

87'

«Пари НН» держит мяч, но ничего пока не может сделать.

84'

У «Зенита» вместо Вильмара Барриоса и Максима Глушенкова вышли Лусиано Гонду и Вадим Шилов.

82'

Глушенков подал на дальнюю штангу, но Дркушича опередили.

81'

Мантуан нашел открывшегося в штрафной Вендела, но прострел привел только к угловому.

79'

Ваня Дркушич заменил у «Зенита» Нино.

77'

Мантуан пробил издали после розыгрыша углового — мяч застрял в штрафной в ногах защитников гостей.

76'

Вместо Никиты Ермакова и Даниила Лесового у «Пари НН» вышли Никита Каккоев и Лука Вешнер Тичич.

73'

ГООООООООООООООООЛ! Матео Кассьера — 2:0! После подачи Глушенкова последовала скидка на дальний угол вратарской, где Нино в падении пробил ногой с острого угла. Медведев отразил, но прямо перед собой в Кассьеру, от которого снаряд залетел в ворота.

72'

Глушенков получил мяч, протащил справа в центр к штрафной и отдал туда направо набравшему скорость Педро, который простреливал, однако Александров в подкате выбил на угловой.

69'

Кассьера активно вступил в игру и сразу сфолил на сопернике в борьбе в центре поля.

66'

Вячеслав Грулев попал в борьбе локтем в лицо Барриосу и получил желтую карточку.

64'

У «Зенита» Андрей Мостовой и Матео Кассьера вышли вместо Луиса Энрике и Александра Соболева.

62'

«Пари НН» заработал свой первый в матче угловой, пошла подача на ближний угол вратарской, где набежавший Александров нанес удар головой — Адамов сначал отбил удар, а потом и накрыл мяч. Но было опасно.

59'

Пока ничего не получается у нижегородцев впереди.

56'

Соболев попытался нанести удар через себя, но защитники «Пари НН» заблокировали.

55'

Угловой «Зенита» закончился ударом головой от Нино после подачи Глушенкова — Медведев поймал в падении.

53'

«Зенит» давит, как будто счет по-прежнему ничейный.

50'

«Зенит» провел атаку, в которой Мантуан прострелил с правого фланга во вратарскую, где Соболев пытался переправить скачущий мяч в прыжке, но не смог подстроиться. Было сложно.

47'

ГООООООООООООООООООЛ! Дуглас Сантос — 1:0! «Зенит» заработал штрафной слева на чужой половине поля. Пошла подача, а в штрафной мяч заметался, пока Соболев не скинул к линии штрафной на Дугласа Сантоса, который ударом с правой в касание прошил дальний угол!

46'

Поееееееееееееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Большое преимущество «Зенита» в первом тайме, но во второй его части «Пари НН» смотрелся лучше, чем в начале игры. Не сказать, что гол в ворота гостей сейчас выглядит чем-то неминуемым. 7(4) — 2(2) по ударам, 61% на 39% по владению мячом. Ждем вторую половину.

45+4'

Свисток на перерыв.

45+3'

Очередной угловой «Зенита» — Медведев в прыжке снял подачу одной рукой.

45+1'

Три минуты добавлено к первому тайму.

44'

Опаснейший момент! Глушенков прорвался слева, сделал прострел во вратарскую, но Никита Медведев чудом успел поставить руку на мяч, не дав пробить никому из зенитовцев.

42'

В последнее время больше стычек и фолом, чем футбола.

39'

Даниил Лесовой в одном эпизоде дважды толкнул в спину Вендела, после чего еще и стычка с возмущенным бразильцем возникла. Желтая карточка нижегородцу.

37'

Еще один дальний удар Олусегуна — немного неточно.

35'

Вильмар Барриос очередной раз сфолил в центре поля и получил желтую карточку.

33'

А вот и первый удар в створ от нижегородцев — Олусегун пробил — в руки Адамову.

31'

«Пари НН» бросил мяч из-за боковой в штрафную «Зенита», там даже гости выиграли борьбу, но с нарушением правил.

29'

Вынужденная первая замена у «Пари НН»: Тьяго Весино получил повреждение и не смог продолжить игру, а на поле появился другой форвард — Вячеслав Грулев.

27'

Луис Энрике пробил, получив мяч слева в штрафной — в блок. Дальше после подбора и борьбы издали пробил Глушенков — выше.

26'

Дуглас Сантос закинул на левый фланг, куда рванул Луис Энрике. Успел к мячу, раскачал защитника, сделал пас в центр штрафной низом. Там случился рикошет от защитника, потом набежавший Вендел упал на мяче, а с подбора метров с 12-ти бил Педро — рикошет погасил скорость удара, и Медведев поймал в прыжке!

24'

«Зенит» продолжает тотально контролировать мяч. Защитники перепасовались на своей половине и закинули к штрафной на левый фланг на Соболева, но там четко сыграл Александров.

22'

Подача Педро закончилась попыткой удара головой от Нино — совсем неудачно и неточно.

22'

Глушенков закрутил на дальнюю сторону вратарской, где была попытка скидки от Нино, но защитник заблокировал на еще один корнер, уже с другого фланга.

21'

Педро сам подошел к мячу и сделал подачу, но Ивлев головой перевел на угловой.

20'

Максим Шнапцев получил первую в матче желтую карточку за фол на Педро. Отсюда можно и пробить.

18'

В последние минуты владение «Зенита» довольно стерильно, но хозяева уже достаточно остроты создали для столь непродолжительного отрезка времени, сколько идет матч.

16'

Неплохую атаку провел «Пари НН», правда, она завершилась фолом в атаке, ну а «Зенит» по-прежнему контролирует мяч и давит.

13'

Глушенков забил из штрафной после передачи Луиса Энрике, однако изначально рановато дернулся Максим и залез в офсайд.

12'

Глушенков подал в штрафную после розыгрыша углового, Луис Энрике ногой подкорректировал полет, и Нино бил в упор с лета с трех метров без сопротивленя, но умудрился бедром махнуть выше перекладины!

11'

Классно зенитовцы разыграли позиционное владение перед чужой штрафной справа, и Мантуан бил почти с линии штрафной без помех после изящного паса Глушенкова пяткой — Медведев потащил на угловой в прыжке из ближнего угла.

9'

Весино в центре поля заработал фол в борьбе с Барриосом и немного полежал на газоне, но уже все в порядке.

7'

«Пари НН» сбегал в атаку, но потерял мяч перед штрафной, не сумев найти ударной позиции.

6'

Глушенков подал на дальний угол вратарской, но Медведев вышел из ворот и поймал мяч в руки.

5'

«Зенит» давит с первых минут. Венделу на фланге не дали подать в штрафную, но он заработал угловой.

3'

Первый в матче удар нанес Мантуан, поймавший мяч налету после прострела Луиса Энрике с левого фланга к линии штрафной — Медведев поймал в прыжке.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

16:15

Встречу обслуживает бригада арбитров с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону во главе.

16:10

А вот стартовый состав «Пари НН» от Алексея Шпилевского:

Медведев, Александров, Фаринья, Карич, Пигас, Шнапцев, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Весино, Олусегун.

16:05

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак:

Адамов, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

16:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче седьмого тура Российской премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит» принимает на своем поле «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

