Капризов вышел на второе место в гонке российских бомбардиров НХЛ

Капризов вплотную приблизился к Кучерову в гонке российских бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел на второе место в гонке бомбардиров среди россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» уступила «Колорадо Эвеланш» со счетом 1:5, прервав свою победную серию. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился в этой встрече результативной передачей.

Эта голевая передача позволила Капризову набрать 42-е очко (22 гола + 20 передач) в 37 матчах сезона. Теперь он вплотную приблизился к лидеру гонки российских бомбардиров Никите Кучерову из «Тампы-Бэй Лайтнинг». У Кучерова 43 очка, что в общем зачете НХЛ соответствует 12-му месту.

На третьей позиции среди россиян с 36 очками располагается Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс». Общую гонку бомбардиров НХЛ возглавляет Коннор Макдевид (62 очка), опережая Натана Маккиннона.

28-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В текущем сезоне он набрал 41 (22+19) очко в 35 проведенных матчах.

В своем следующем матче «Миннесота» сыграет с «Нэшвиллом», а «Колорадо» примет «Юту».

