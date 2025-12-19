На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Капризов вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Миннесоты» по очкам

Капризов вышел на чистое третье место в истории «Миннесоты» по очкам
true
true
true
close
Bob Frid/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел на чистое третье место по количеству набранных очков в составе клуба после матча Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Встреча, которая прошла в ночь на 19 декабря на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе, завершилась со счетом 5:2. У «Миннесоты» семь очков набрали российские хоккеисты. Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал две результативные передачи

После матча с «Коламбусом» на счету 28-летнего хоккеиста набралось 427 очков в 354 играх регулярных чемпионатов. Этим результатом он обошел Джареда Сперджена (424 очка) и теперь уступает Мариану Габорику (437 очков) и рекордсмену Микко Койву (709 очков).

28-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В текущем сезоне он набрал 41 (22+19) очко в 35 проведенных матчах.

В турнирной таблице «Миннесота Уайлд» располагается на третьем месте, набрав 47 очков. В следующем матче команда встретится 20 декабря с «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду.

Ранее 7 очков россиян принесли «Миннесоте» победу над «Коламбусом».

