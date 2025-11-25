На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда состоится свадьба Роналду

Jornal da Madeira: Роналду и Родригес поженятся летом 2026 года на Мадейре
georginagio/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженятся на острове Мадейра летом 2026 года. Об этом сообщает издание Jornal da Madeira.

По данным СМИ, свадебная церемония состоится в соборе в Фуншале, родном городе Роналду, а продолжится праздник в роскошном отеле. Роналду сыграет свадьбу после чемпионата мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля.

11 августа Джорджина Родригес объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о том, что выходит замуж за Криштиану Роналду.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

У спортсмена две дочери от модели: шестилетняя Алана Мартина и годовалая Белла Эсмеральда. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший, который появился на свет в 2010 году. А в 2017 году суррогатная мать родила спортсмену близнецов Еву и Матео. Родригес признавалась подписчикам, что любит пасынков и падчерицу так же, как и родных детей.

Ранее появилась информация, что биологический возраст Роналду на 12 лет меньше его реального.

Летние виды спорта
