«Нет смысла вводить Fan ID»: в КХЛ отреагировали на драку болельщиков

В КХЛ отказываются от введения Fan ID после драки фанатов на матче КХЛ
Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский прокомментировал драку между болельщиками СКА и «Шанхайских Драконов», передает «Советский спорт».

«Есть регламент, по которому будет оцениваться этот поступок, есть правила. Fan ID? Я против! У нас на хоккей ходят дружественные болельщики, с детьми, никаких инцидентов у нас не бывает. Нет смысла его вводить», — заявил Каменский.

Болельщики питерского СКА и «Шанхайских Драконов» устроили драку в фойе «Ледового дворца» во время матча между командами. Конфликт вспыхнул из-за взаимных оскорбительных кричалок. Несколько мужчин устроили потасовку прямо во время игры на глазах у других зрителей. Большая часть присутствующих наблюдала за дракой, но не пыталась разнять дерущихся.

Матч между СКА и «Драконами» состоялся 16 декабря в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга и завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе СКА дубль оформил Голдобин, по одной шайбе забили Плотников и Бландизи. Единственную шайбу у «Шанхая» забросил Ник Меркли.

СКА в нынешнем сезоне занимает шестое место с 41 очком. «Шанхайские Драконы» располагаются на девятом месте с 36 очками в общей таблице Западной конференции КХЛ.

Ранее российский хоккеист сломал клюшку после поражения в матче НХЛ.

