Красота в Санкт-Петербурге: пары соревнуются в ритм-танце на чемпионате России. LIVE

Красота в Санкт-Петербурге: пары соревнуются в ритм-танце на чемпионате России.

Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду. Ритм-танец. ОНЛАЙН
Александр Вильф/РИА Новости
На чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге танцевальные пары соревнуются в ритм-танце. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
16:26

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин на льду.

16:25

57,18 — Абдуллина и Крылов располагаются на третьем месте из трех выступивших пар.

16:24

Сразу же твиззлы четвертого уровня у обоих партнеров, потом сделали дорожку с паттерном танца В. Дорожка по средней линии у обоих на второй уровень, а поддержка с вращением — на третий. Ну и закончили хорео ритм-дорожкой. Зажигательный танец, исполненный чисто, но все же по наполнению полегче, чем у предыдущих участников.

16:20

Алиса Абдуллина и Артем Крылов на льду.

16:19

71,61 — Кузьмина и Студеникин стали новыми лидерами и первым серьезным ориентиром. Очень хорошие плюсы получили за технику.

16:18

Начали свое выступление под трек Майкла Джексона с отменных твиззлов четвертого уровня у обоих. Поддержку на месте сделали на третий уровень. Дорожка по диагонали была на первый и второй уровни. И закончили хорео ритм-дорожкой. Весь танец был образцово чисты и ярким и зажигательным. Само собой, сейчас выйдут в лидеры.

16:14

Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин выступают.

16:13

59,62 — оценка Линчевской и Щербакова. Снизили еще партнеру уровень на твиззлах до второго судьи.

16:10

Выступление под попурри из хитов 90-х («Серые глаза», «Желтые тюльпаны», «Дельфин и русалка») вышло красивым. Поддержку по прямой сделали на четвертый уровень, дорожка с паттерном танца получилась качественной, а вот твиззлы 4+3 сделали с ошибкой, дальше была хорошая дорожка по средней линии, а закончили херое ритм-дорожкой. Не все получилось, но в целом танец был приятный.

16:06

Первыми выступают Таисия Линчевская и Дмитрий Щербаков.

16:01

Пары первой группы вышли на лед и начали разминку.

15:55

Первая разминка начнется в 16:00 по московскому времени, то есть через пять минут.

15:50

Вот в каком порядке будут выступать сегодня танцевальные дуэты.

Первая разминка

  1. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков
  2. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
  3. Алиса Абдуллина – Артем Крылов
  4. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
  5. Ольга Федорова – Павел Драко

Вторая разминка 6. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
8. Софья Шевченко – Андрей Ежлов
9. Анна Щербакова – Егор Гончаров
10. Анна Коломенская – Артем Фролов

Третья разминка 11. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
12. Елизавета Шичина – Павел Дрозд
13. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
14. Александра Степанова – Иван Букин
15. Василиса Кагановская – Максим Некрасов

15:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! На чемпионате России по фигурному катанию танцевальные пары показывают ритм-танец, то есть свою короткую программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

