Красота в Санкт-Петербурге: пары соревнуются в ритм-танце на чемпионате России. LIVE

Сразу же твиззлы четвертого уровня у обоих партнеров, потом сделали дорожку с паттерном танца В. Дорожка по средней линии у обоих на второй уровень, а поддержка с вращением — на третий. Ну и закончили хорео ритм-дорожкой. Зажигательный танец, исполненный чисто, но все же по наполнению полегче, чем у предыдущих участников.
71,61 — Кузьмина и Студеникин стали новыми лидерами и первым серьезным ориентиром. Очень хорошие плюсы получили за технику.
Начали свое выступление под трек Майкла Джексона с отменных твиззлов четвертого уровня у обоих. Поддержку на месте сделали на третий уровень. Дорожка по диагонали была на первый и второй уровни. И закончили хорео ритм-дорожкой. Весь танец был образцово чисты и ярким и зажигательным. Само собой, сейчас выйдут в лидеры.
59,62 — оценка Линчевской и Щербакова. Снизили еще партнеру уровень на твиззлах до второго судьи.
Выступление под попурри из хитов 90-х («Серые глаза», «Желтые тюльпаны», «Дельфин и русалка») вышло красивым. Поддержку по прямой сделали на четвертый уровень, дорожка с паттерном танца получилась качественной, а вот твиззлы 4+3 сделали с ошибкой, дальше была хорошая дорожка по средней линии, а закончили херое ритм-дорожкой. Не все получилось, но в целом танец был приятный.
Вот в каком порядке будут выступать сегодня танцевальные дуэты.
Первая разминка
- Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков
- Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
- Алиса Абдуллина – Артем Крылов
- Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
- Ольга Федорова – Павел Драко
Вторая разминка
6. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
8. Софья Шевченко – Андрей Ежлов
9. Анна Щербакова – Егор Гончаров
10. Анна Коломенская – Артем Фролов
Третья разминка
11. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
12. Елизавета Шичина – Павел Дрозд
13. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
14. Александра Степанова – Иван Букин
15. Василиса Кагановская – Максим Некрасов