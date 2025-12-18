На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Будто ножом снимают кожу»: хоккеист остался в шоке от испытаний «Титанов»

Хоккеист Ушнев заявил, что надорвал пресс на шоу «Титаны»
Пресс-служба ТНТ

Участник экстремального спортивного шоу «Титаны» — хоккеист Никита Ушнев — в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что самым сложным испытанием в третьем сезоне проекта для него стали прыжки с тумбы на тумбу.

«Горело все: легкие, ноги, — признался Ушнев. — В этом упражнении я надорвал пресс. Было ощущение, будто ножом снимают кожу. Но я допрыгал до конца».

Еще один участник «Титанов» — кардиохирург Дмитрий Огнерубов — рассказал «Газете.Ru», что самым изматывающим испытанием для него стали «бесконечные прыжки»: участникам приходилось с двух ног перепрыгивать расстояние 180 см по звуковому сигналу через каждые три секунды, не теряя темп, терпя жгучую боль в ногах и борясь с закислением мышц.

«250 прыжков с паузой в три секунды — этого катастрофически мало для восстановления, — заявил Огнерубов. — Моя стратегия была простой: не взрываться, а терпеть. Я понимал, что мышцы закислены, но пока сердце (мой главный мотор) качает кровь, я могу двигаться. Я говорил себе: «Твоя аэробная система вытянет. Пока ты дышишь — ты можешь прыгать». Это была победа не мышц, а способности терпеть дискомфорт».

21 декабря на телеканале ТНТ в 21:00 состоится показ финала третьего сезона шоу «Титаны».

Ранее чемпион мира из России остался в восторге от сборов за границей.

Зимние виды спорта
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
