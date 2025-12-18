Легендарный тренер объяснил, когда Сафонова можно будет сравнивать с Яшиным

Упорным трудом и новыми достижениями вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов сможет заслужить сравнение с легендарным голкипером «Динамо» Львом Яшиным. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин.

«Матвея поздравляю с рекордом. Он поддержал традиции русского вратарского искусства. В этом большая заслуга также «Краснодара» и тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова. Желаю Сафонову дальнейших успехов.

Чтобы заслужить сравнение с великим Яшиным, у Матвея есть еще очень много времени. И если он будет работать и достойно играть, выигрывать титулы с командой, в какой-то момент мы сможем говорить «великий Сафонов», — заявил Семин.

Накануне «ПСЖ» обыграл «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти парижане были точнее - 2:1. Сафонов установил невероятный рекорд: он стал первым в истории футбола вратарем, отразившим четыре послематчевых 11-метровых подряд на турнире под эгидой ФИФА. Он завоевал шестой трофей за год в составе «ПСЖ».

