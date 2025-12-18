Сафонов одной фразой отреагировал на победу в Межконтинентальном кубке

Футболист французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале отреагировал на победу в Межконтинентальном кубке, в котором парижане одолели бразильский «Фламенго».

«Что за вечер», — написал Сафонов.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов – первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

В следующем матче «ПСЖ» сыграет с «Венде Фонтене» в Кубке Франции. Встреча состоится 20 декабря. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени.

Ранее французский рэпер впечатлился игрой Сафонова и захотел получить российский паспорт.