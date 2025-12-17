Тим Цзю победил американца в Сиднее

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю, сын Константина Цзю, одержал победу над представителем США Энтони Веласкесом в главном бою боксерского вечера в Сиднее.

Цзю победил Веласкеса единогласным решением судей — (100-90, 100-90, 100-90). Теперь на его счету 26 побед и три поражения в 29 поединках.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

До боя с Веласкесом Цзю выходил на ринг 20 июля 2025 года. Тогда он проиграл американцу Себастьяну Фундоре. Между седьмым и восьмым раундами сторона австралийца приняла решение сняться после серии тяжелых ударов и нокаута. Таким образом, Фундора сохранил пояс чемпиона WBC в полусреднем весе. Бой носил статус реванша, впервые боксеры встретились в марте 2024 года. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского боксера раздельным решением судей.

15 октября 2023 года Цзю впервые защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе, а также отобрал у соперника титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Ранее мастер спорта по боксу избил свою жену на годовщину их свадьбы.