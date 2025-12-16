Мастер спорта по боксу избил свою жену на годовщину их свадьбы

Мастер спорта по боксу Ахметов заподозрил жену в измене и избил ее

Мастер спорта по боксу, призер ряда российских турниров Азамат Ахметов, избил свою жену, когда она вернулась домой от подруги, передает Life со ссылкой на Shot.

Ахметов начал кричать, что супруга изменила ему, а затем несколько раз ударил ее по лицу. Ажара отправилась в больницу и рассказала о происшедшем матери боксера, но та во всем обвинила девушку. Ажара сняла побои и написала заявление в полицию.

5 ноября бывшую жену российского боксера Дмитрия Бивола Екатерину избил отец спортсмена Юрий.

Екатерина Бивол сообщила, что недавно перенесла операцию на носу. Она рассказала, что Бивол-старший неожиданно появился на тренировке своего внука Никона. Девушка попыталась препятствовать встрече и начала снимать происходящее на камеру. В ответ мужчина выбил телефон из ее рук и нанес несколько ударов, в том числе в область свежего шва.

