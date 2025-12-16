«Он ее в это втянул»: названа причина, по которой российская теннисистка сменила гражданство

Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников заявил, что решение российской теннисистки Полины Кудерметовой перейти под флаг Узбекистана связано с ее молодым человеком. Его слова приводит Sport24.

«Лично я осведомлен, что бойфренд Полины — гражданин Узбекистана. Он ее в это и втянул, абсолютно нормальная практика. Не считаю уход Кудерметовой потерей для нашего тенниса. Она приняла решение, на России это абсолютно никак не скажется. Какой спортсменкой она запомнилась?» — заявил он.

Федерация тенниса Узбекистана сообщила о том, что 22-летняя уроженка Москвы Кудерметова на соревнованиях будет представлять их страну.

Кудерметова имеет в своем активе девять разрядов титулов ITF в одиночном разряде, включая турниры уровня W50 в Индоре 2024 года и W40 в Астане 2023 года. В 2025 году обыграл теннисистку из топ-10 Дарью Касаткину в Брисбене. Ее старшая сестра Вероника Кудерметова — российская теннисистка.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

