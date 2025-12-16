На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Он ее в это втянул»: названа причина, по которой российская теннисистка сменила гражданство

Кафельников объяснил решение россиянки Кудерметовой перейти под флаг Узбекистана
true
true
true
close
Patrick Dancel/IPA Sport/Global Look Press

Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников заявил, что решение российской теннисистки Полины Кудерметовой перейти под флаг Узбекистана связано с ее молодым человеком. Его слова приводит Sport24.

«Лично я осведомлен, что бойфренд Полины — гражданин Узбекистана. Он ее в это и втянул, абсолютно нормальная практика. Не считаю уход Кудерметовой потерей для нашего тенниса. Она приняла решение, на России это абсолютно никак не скажется. Какой спортсменкой она запомнилась?» — заявил он.

Федерация тенниса Узбекистана сообщила о том, что 22-летняя уроженка Москвы Кудерметова на соревнованиях будет представлять их страну.

Кудерметова имеет в своем активе девять разрядов титулов ITF в одиночном разряде, включая турниры уровня W50 в Индоре 2024 года и W40 в Астане 2023 года. В 2025 году обыграл теннисистку из топ-10 Дарью Касаткину в Брисбене. Ее старшая сестра Вероника Кудерметова — российская теннисистка.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее бельгийскую теннисистку подвергли нападкам из-за игры с россиянкой.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами