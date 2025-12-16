На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван лучший вратарь 2025 года по версии ФИФА

Доннарумма признан лучшим вратарем 2025 года
Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голкипер «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарем 2025 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба английского клуба.

Церемония вручения наград FIFA The Best состоится сегодня, 16 декабря. Начало церемонии запланировано на 20.00 по московскому времени.

Итальянский голкипер в сезоне-2024/25 выступал за «ПСЖ», он помог команде завоевать четыре трофея, в том числе выиграть Лигу чемпионов. Однако в борьбе за Суперкубок УЕФА он уже не участвовал, хотя оставался игроком команды: его попросту не включили в заявку.

К тому моменту парижане купили у «Лилля» вратаря Люка Шевалье, и именно он играл в матче за Суперкубок. Доннарумма выразил разочарование таким решением и объявил об уходе из команды за год до окончания контракта. СМИ сватали его в ряд европейских топ клубов, но в итоге он продолжил карьеру в «Сити», за который уже сыграл 17 матчей.

Ранее «Манчестер Сити» упустил победу над «Арсеналом» в чемпионате Англии.

Футбол. Чемпионат Англии
