На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Манчестер Сити» упустил победу над «Арсеналом» в чемпионате Англии

«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью в пятом туре АПЛ
true
true
true
close
Hannah Mckay/Reuters

«Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал» сыграли вничью в пятом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил Эрлинг Холанд на 9-й минуте, его ассистентом выступил Тейани Рейндерс. «Арсенал» сравнял на третьей компенсированной ко второму тайму минуте, отличился Габриэл Мартинелли с передачи Эберечи Эзе.

Ворота клуба из Манчестера защищал итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который перешел в команду из французского «ПСЖ» в летнее трансферное окно 2025 года.

Главным арбитром встречи был назначен Стюарт Атвелл.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Арсенал» идет на второй позиции, набрав десять очков. «Манчестер Сити» расположился на девятой строчке, имея в активе семь баллов.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Сити» 27 сентября сыграет на домашней арене с «Бернли». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:00 по московскому времени. Лондонский клуб на день позже сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед». Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее «Балтика» установила рекорд РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами