«Манчестер Сити» упустил победу над «Арсеналом» в чемпионате Англии

«Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал» сыграли вничью в пятом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил Эрлинг Холанд на 9-й минуте, его ассистентом выступил Тейани Рейндерс. «Арсенал» сравнял на третьей компенсированной ко второму тайму минуте, отличился Габриэл Мартинелли с передачи Эберечи Эзе.

Ворота клуба из Манчестера защищал итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который перешел в команду из французского «ПСЖ» в летнее трансферное окно 2025 года.

Главным арбитром встречи был назначен Стюарт Атвелл.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Арсенал» идет на второй позиции, набрав десять очков. «Манчестер Сити» расположился на девятой строчке, имея в активе семь баллов.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Сити» 27 сентября сыграет на домашней арене с «Бернли». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:00 по московскому времени. Лондонский клуб на день позже сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед». Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

