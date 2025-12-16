Военкор сообщил о позиции России, исключающей территориальные уступки

В переговорах по Украине прозвучала «определенность» относительно позиции Москвы, исключающей территориальные уступки. Об этом написал российский военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

Журналист сослался на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, которое, по его мнению, «поставило все точки над i». Коц отметил, что такая позиция «не очень стыкуется» с заявлениями дипломатов о скором выходе из кризиса, но добавил, что «дипломатам, погруженным в процесс, виднее».

«Наконец… прозвучала определенность, которую невозможно трактовать двусмысленно. Россия не пойдет ни на какие компромиссы», — написал Коц.

По итогам переговоров США, Украины и ЕС в Берлине было опубликовано совместное заявление европейских лидеров. По данным СМИ, Вашингтон пообещал украинской стороне гарантии безопасности, схожие с теми, что содержатся в пятой статье устава НАТО. Однако вместе с этим выдвинул и ультиматум. Что об этом думают в Москве и почему Киев не сможет долго затягивать переговоры — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МО Британии заявил о подготовке к развертыванию сил на Украине.