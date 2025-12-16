Раскрыты подробности иска Лурье к Долиной

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье потребовала в своем иске в Верховном суде выселить артистку из жилья. Об этом стало известно на заседании, которое транслируется на странице суда «ВКонтакте».

Народная артистка России Лариса Долина оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи своей столичной квартиры. Певица заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости Полине Лурье. В итоге она осталась и без квартиры, и без уплаченных за нее 112 млн. Такой поворот вызвал бурю возмущения: пользователи соцсетей спорят о справедливости решения, а на артистку обрушился поток критики, фактически приведший к ее «отмене» в медиа. Теперь спор дошел до Верховного суда, который рассмотрит жалобу Лурье на вердикты нижестоящих инстанций. После этого в СМИ начали появляться сообщения о том, что Долина якобы столкнулась с отменами своих выступлений и сдачей билетов на шоу.

16 декабря Верховный суд рассматривает дело о квартире певицы Ларисы Долиной — онлайн-трансляцию ведет «Газета.Ru».

Ранее адвокату Долиной отказали в закрытии заседания по делу о квартире певицы.