Легенда «Спартака» посчитал странным переход капитана «Локомотива» в ЦСКА

Экс-игрок Масалитин: нонсенс, что «Локомотив» не может договориться с Бариновым

Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин назвал странным факт бездействия футбольного клуба «Локомотив» в отношении капитана команды Дмитрия Баринова. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Какой-то нонсенс, что «Локомотив» не может договориться с Бариновым, своим воспитанником и капитаном команды. Не думаю, что у него в запросах какая-то запредельная сумма, которую «Локомотив» не потянул бы. ЦСКА и «Зенит» им интересовались. Игрок очень хороший. Тем более россиянин», — заявил Масалитин.

3 декабря в СМИ появилась информация о переходе капитана «Локомотива» в ЦСКА.

Контракт Баринова истекает летом 2026 года. Ранее агент игрока Владимир Кузьмичев неоднократно жаловался на то, что руководство клуба затягивает переговоры по новому соглашению. По словам агента, ситуация изменилась, когда пост генерального директора занял экс-игрок «железнодорожников» Борис Ротенберг, который якобы проявил личную заинтересованность. Но на данный момент Баринов остается в том же положении.

Дмитрий Баринов является воспитанником академии «Локомотива» и выступает за основную команду с 2016 года.

Ранее капитан «Локомотива» не дал согласие на переход в ЦСКА.