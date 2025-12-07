Месси обновил мировой рекорд, став чемпионом MLS

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси обновил свой установленный ранее рекорд по количеству титулов, впервые выиграв чемпионат Главной футбольной лиги (MLS).

В финальном матче «Интер Майами» одержал победу над «Ванкувер Уайткэпс» со счетом 3:1, что принесло команде первый титул чемпиона MLS. Месси отдал две результативные передачи в эпизодах со вторым и третьим мячами команды.

В составе «Интер Майами» Месси завоевал свой четвертый трофей — чемпионство MLS, которое стало 48-м титулом в его карьере.

Футболист выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ».

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

