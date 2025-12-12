Навстречу Усику: россиянин сражается за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе. LIVE

20:30

Российский боксер Харитор Агрба взял важный реванш у аргентинца Рубена Муньоса и отомстил за тяжелый нокаут, который он перенес в июле 2025 года.

На этот раз Агрба провел поединок гораздо более осторожно и в основном наносил сопернику урон на контратаках. Муньос не смог ничего с этим поделать и потерпел поражение единогласным решением судей.