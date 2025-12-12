На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Навстречу Усику: россиянин сражается за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе. LIVE

Бокс. IBA.PRO 13. Кубрат Пулев — Мурат Гассиев. ОНЛАЙН
Российский боксер Мурат Гассиев сражается с болгарином Кубратом Пулевым за пояс регулярного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Международной ассоциации бокса (WBA). В случае победы Гассиев сможет претендовать на титульный поединок с украинцем Александром Усиком, который является суперчемпионом WBA в данной весовой категории. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
20:30

Российский боксер Харитор Агрба взял важный реванш у аргентинца Рубена Муньоса и отомстил за тяжелый нокаут, который он перенес в июле 2025 года.

На этот раз Агрба провел поединок гораздо более осторожно и в основном наносил сопернику урон на контратаках. Муньос не смог ничего с этим поделать и потерпел поражение единогласным решением судей.

20:20

Здравствуйте, уважаемые любители бокса! В Дубае проходит турнир IBA.PRO 13, в главном поединке которого встретятся Мурат Гассиев и Кубрат Пулев.

Весь основной кард выглядит так:

Кубрат Пулев — Мурат Гассиев;
Баходур Усмонов — Макси Хьюз;
Йоэль Финоль — Шахобиддин Зоиров;
Харитон Агрба — Рубен Муньоз;
Вадим Мусаев — Тулани Мбенге;
Нико Уолш — Джеремая Ссервадда.

