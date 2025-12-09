ЦСКА потребовал объяснений по судейству после матча с «Краснодаром»

ЦСКА обратился в ЭСК по удалению Мойзеса в матче с «Краснодаром»

Московский ЦСКА обратился в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу удаления Мойзеса в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Мойзес получил две желтые карточки и был удален с поля во втором тайме.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу «быков». В начале первого тайма счет открыл игрок ЦСКА Мойзес. Перед перерывом счет сравнял Джон Кордоба. В начале второй половины матча Виктор Са вывел «Краснодар» вперед. Жоау Батчи за 20 минут до конца матча довел преимущество «Краснодара» до двух мячей. В компенсированное время Матеус Алвес отыграл один мяч.

В чемпионате России сыграно 18 туров. В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» лидирует, подопечные Мурада Мусаева набрали 40 очков. На балл меньше имеет расположившийся на второй позиции «Зенит», ушедший на зимнюю паузу с активом в 39 баллов. ЦСКА занимает четвертую строчку, набрав 36 очков.

Ранее матч между «Краснодаром» и ЦСКА назвали игрой европейского уровня.