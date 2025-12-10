2'

Первую в матче атаку провели хозяева. Сначала Аддай пошел в дриблинг на входе в штрафную на левом фланге. Как будто не получилось, но мяч сохранил и в итоге продрался. Дальше пошел пас в центр чуть за линию штрафной на Бикальо, который прицелился и аккуратно пробил низом под штангу — чуть неточно.