Сенсация против разочарования: «Карабах» принимает «Аякс» в Лиге чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. 6-й тур. «Карабах» (Азербайджан) — «Аякс» (Нидерланды). ОНЛАЙН

ФК «Карабах»
В матче шестого тура Лиги чемпионов набравший семь очков и ставший главным открытием турнира азербайджанский «Карабах» принимает «Аякс» из Нидерландов, который, единственный из всех участников, до сих пор не имеет баллов в активе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
1-й тайм
10 декабря 20:45
Карабах
Агдам, Азербайджан
10' Дуран
1 : 0
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Стадион «Тофик Бахрамов», Баку, Азербайджан
1-й тайм

10' Дуран

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18'

Второй угловой ни к чему не привел. 4(1) — 7(0) — интересная статистика ударов.

17'

Подача «Аякса» с углового пошла на ближнюю штангу, но там Мустафазаде отправил мяч на повторный корнер.

16'

Ярош поймал мяч в прыжке после прострела справа в атаке «Карабаха».

14'

Мокио нанес удар почти с линии штрафной в позиционной атаке «Аякса». Сразу два защитника хозяев пытались, но не успели накрыть, однако мяч пролетел над воротами.

12'

Рауль Моро после заброса со своей половины поля принял мяч, вошел в штрафную, качнул защитника и пробил — немного неточно. Но и был офсайд.

10'

ГОООООООООООООООООООЛ!Камило Дуран — 1:0! Заброс из глубины на ход Дурану, Ярош выскочил навстречу, но форвард «Карабаха» опередил Итакуру, успел к мячу первым и эффектным «парашютом» перебросил голкипера!

9'

«Аякс» ответил позиционной атакой, в которой Дольберг получил мяч на правом углу штрафной, убрал под себя, сместился чуть к центру и с левой из-под защитника пробил низом в ближний угол — чуть мимо.

7'

Ударом Бикальо в касание из-за штрафной с подбора после подачи углового закончилась атака «Карабаха» — рядом со штангой.

6'

«Карабах» провел атаку левым флангом и смог заработать первый в матче угловой.

4'

А вот быстрая атака «Аякса» получилась опасной. В итоге Дольберг, получив мяч перед штрафной, не стал бить, хотя мог, но предпочел отдать левее на Рауля Моро, который в касание нанес обводящий удар, но пустил мяч значительно выше створа.

2'

Первую в матче атаку провели хозяева. Сначала Аддай пошел в дриблинг на входе в штрафную на левом фланге. Как будто не получилось, но мяч сохранил и в итоге продрался. Дальше пошел пас в центр чуть за линию штрафной на Бикальо, который прицелился и аккуратно пробил низом под штангу — чуть неточно.

1'

Поееееехали! Матч начался.

20:45

Встречу обслуживает бригада арбитров из Словении с Раде Обреновичем во главе.

20:40

А вот стартовый состав нидерландского «Аякса» от исполняющего обязанности главного тренера Фреда Грима:

Ярош, Гоэи, Баувман, Бас, Роза, Итакура, Мокио, Стер, Глух, Моро, Дольберг.

20:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов:

Кохальски, Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев, Бикальо, Янкович, Андраде, Зубир, Аддай, Дуран.

20:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче шестого тура основного раунда Лиги чемпионов азербайджанский «Карабах» принимает на своем поле «Аякс» из Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

