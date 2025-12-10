Второй угловой ни к чему не привел. 4(1) — 7(0) — интересная статистика ударов.
Подача «Аякса» с углового пошла на ближнюю штангу, но там Мустафазаде отправил мяч на повторный корнер.
Ярош поймал мяч в прыжке после прострела справа в атаке «Карабаха».
Мокио нанес удар почти с линии штрафной в позиционной атаке «Аякса». Сразу два защитника хозяев пытались, но не успели накрыть, однако мяч пролетел над воротами.
Рауль Моро после заброса со своей половины поля принял мяч, вошел в штрафную, качнул защитника и пробил — немного неточно. Но и был офсайд.
ГОООООООООООООООООООЛ!Камило Дуран — 1:0! Заброс из глубины на ход Дурану, Ярош выскочил навстречу, но форвард «Карабаха» опередил Итакуру, успел к мячу первым и эффектным «парашютом» перебросил голкипера!
«Аякс» ответил позиционной атакой, в которой Дольберг получил мяч на правом углу штрафной, убрал под себя, сместился чуть к центру и с левой из-под защитника пробил низом в ближний угол — чуть мимо.
Ударом Бикальо в касание из-за штрафной с подбора после подачи углового закончилась атака «Карабаха» — рядом со штангой.
«Карабах» провел атаку левым флангом и смог заработать первый в матче угловой.
А вот быстрая атака «Аякса» получилась опасной. В итоге Дольберг, получив мяч перед штрафной, не стал бить, хотя мог, но предпочел отдать левее на Рауля Моро, который в касание нанес обводящий удар, но пустил мяч значительно выше створа.
Первую в матче атаку провели хозяева. Сначала Аддай пошел в дриблинг на входе в штрафную на левом фланге. Как будто не получилось, но мяч сохранил и в итоге продрался. Дальше пошел пас в центр чуть за линию штрафной на Бикальо, который прицелился и аккуратно пробил низом под штангу — чуть неточно.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Словении с Раде Обреновичем во главе.
А вот стартовый состав нидерландского «Аякса» от исполняющего обязанности главного тренера Фреда Грима:
Ярош, Гоэи, Баувман, Бас, Роза, Итакура, Мокио, Стер, Глух, Моро, Дольберг.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов:
Кохальски, Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев, Бикальо, Янкович, Андраде, Зубир, Аддай, Дуран.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче шестого тура основного раунда Лиги чемпионов азербайджанский «Карабах» принимает на своем поле «Аякс» из Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.