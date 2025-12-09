В матче шестого тура Лиги чемпионов занимающий четвертое место итальянский «Интер» в Милане принимает английский «Ливерпуль», который идет только 13-м, но при этом отстает от соперника всего на три балла. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
Матч не начался
09 декабря 23:00
Интер М
Милан, Италия
0 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Стадион «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», Милан, Италия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
22:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче шестого тура основного раунда Лиги чемпионов итальянский «Интер» принимает на своем поле английский «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.