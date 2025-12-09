09 декабря 2025, 23:00 Обновлено: 09 декабря 2025, 21:51 Спорт Размер текста А А А Главный матч дня: «Интер» принимает «Ливерпуль» без Салаха в Лиге чемпионов. LIVE Лига чемпионов. 6-й тур. «Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия). ОНЛАЙН Александр Седов

close Alessandro Garofalo/Reuters

В матче шестого тура Лиги чемпионов занимающий четвертое место итальянский «Интер» в Милане принимает английский «Ливерпуль», который идет только 13-м, но при этом отстает от соперника всего на три балла. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур Матч не начался 09 декабря 23:00 Интер М Милан, Италия 0 : 0 Ливерпуль Ливерпуль, Англия Стадион «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», Милан, Италия