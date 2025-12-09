На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Булыкин: игра Сафонова в ЛЧ даст информацию для тренерского штаба

Экс-игрок Булыкин: игра Сафонова в Лиге чемпионов придаст ему уверенности
Panoramic/Global Look Press

В случае успешный игры против «Атлетика» в Лиге чемпионов российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов может получить больше уверенности в своих силах, а для тренерского штаба это станет информацией к размышлению. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

«Конечно, любой футболист хочет играть в основе. Для этого нужно показывать хорошую игру. А самое главное для вратаря – не пропустить и чтобы твоя команда победила. Если так произойдет, это, конечно, придаст ему уверенности и, возможно, даст какую-то информацию для тренерского штаба. Потому что ему давали не так много игрового времени. Последняя игра может зайти в его актив и может в будущем помочь ему закрепиться в основе», – считает Булыкин.

В субботу Сафонов провел первый матч в сезоне. Он появился в стартовом составе на игру с «Ренном» и помог своей команде одержать разгромную победу со счетом 5:0. Ожидается, что он сыграет и с «Атлетиком» в Лиге чемпионов, поскольку основной вратарь парижан Люка Шевалье не восстановился после травмы. Матч состоится в Бильбао в среду, 10 октября, и начнется в 23:00 по московскому времени.

Ранее в чемпионате Франции восхитились игрой Сафонова.

