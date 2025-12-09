На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер Тарасова рассказала, когда Малинин исполнит пятерной прыжок

Татьяна Тарасова: после Олимпиады Малинин может исполнить пятерной прыжок
Naoki Nishimura/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предположила, что американский фигурист Илья Малинин сможет исполнить пятерной прыжок после Олимпиады, передает «Матч ТВ».

«Когда Малинин исполнит пятерной прыжок? Сейчас на кону Олимпийские игры, ему нельзя поскользнуться или получить травму. После Олимпийских игр — может быть. Он обновил мировой рекорд. Его рекорды не скоро будут побиты, совсем не скоро», — сказала Тарасова.

Малинин стал победителем финала международной серии Гран-при, исполнив в финале в произвольной программе семь четверных прыжков.

Малинин стал первым фигуристом в истории, который сделал семь четверных прыжков на соревнованиях. За свой прокат он получил 238,24 баллов, что является рекордом. В общей сложности Малинин набрал 332,29 балла.

Второе место занял японец Юма Кагияма (302,41). Замкнул тройку сильнейших представитель Японии Сун Сато (292,08).

В 2024 и 2025 годах Малинин выигрывал чемпионат мира.

Ранее Малинин рассказал, когда планирует исполнить пятерной прыжок публично.

