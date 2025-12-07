На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двалишвили отправили в больницу после разгромного боя с Яном

Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Мераб Двалишвили был госпитализирован сразу после проигрыша в титульном бое с российским обладателем чемпионского пояса Петром Яном на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает ТАСС.

«Двалишвили отправлен в больницу. Его забрали врачи ввиду большого количества повреждений», — рассказали в UFC.

Утром 7 декабря поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Ранее Махачев назвал Двалишвили величайшим после разгрома в бою с Яном.

