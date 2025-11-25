На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Политические дискуссии масштабные»: чемпионку Мельникову не пустили на финал турнира в Германии

Российскую гимнастку Мельникову не пригласили на финал турнира в Германии
true
true
true
close
Jennifer Lorenzini/Reuters

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила в своем Telegram-канале, что пропустит финал немецкой Бундеслиги, так как не получила соответствующее приглашение.

Ранее россиянка в составе клуба TSV Tittmoning-Chemnitz одержала победу в полуфинале Бундеслиги в многоборье, показав лучший результат в своей команде.

» К сожалению, общественное внимание и политические дискуссии оказались значительно масштабнее, чем ожидалось организаторами», — написала она.

24 октября Мельникова завоевала третье золото чемпионата мира, одержав победу в финале опорного прыжка на соревнованиях в Джакарте. С результатом 14,466 балла она опередила канадку Лию Монику Фонтейн (14,033) и американку Джосселин Роберсон (13,983). Ещё одна российская участница Анна Калмыкова заняла шестое место с 13,199 балла.

Эта победа стала для Мельниковой третьей в карьере на чемпионатах мира после ее лидерства в многоборье в 2021 году и повторной победы в этом же виде программы на мировом первенстве — 2025. Также на этом турнире спортсменка завоевала серебро в упражнениях на разновысотных брусьях.

Чемпионат мира в Джакарте стал первым международным стартом для российских гимнастов после 2021 года.

На Олимпиаде в Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро. Также в ее активе три серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

Ранее Мельникова показала необычные медали ЧМ.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами