«Политические дискуссии масштабные»: чемпионку Мельникову не пустили на финал турнира в Германии

Российскую гимнастку Мельникову не пригласили на финал турнира в Германии

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила в своем Telegram-канале, что пропустит финал немецкой Бундеслиги, так как не получила соответствующее приглашение.

Ранее россиянка в составе клуба TSV Tittmoning-Chemnitz одержала победу в полуфинале Бундеслиги в многоборье, показав лучший результат в своей команде.

» К сожалению, общественное внимание и политические дискуссии оказались значительно масштабнее, чем ожидалось организаторами», — написала она.

24 октября Мельникова завоевала третье золото чемпионата мира, одержав победу в финале опорного прыжка на соревнованиях в Джакарте. С результатом 14,466 балла она опередила канадку Лию Монику Фонтейн (14,033) и американку Джосселин Роберсон (13,983). Ещё одна российская участница Анна Калмыкова заняла шестое место с 13,199 балла.

Эта победа стала для Мельниковой третьей в карьере на чемпионатах мира после ее лидерства в многоборье в 2021 году и повторной победы в этом же виде программы на мировом первенстве — 2025. Также на этом турнире спортсменка завоевала серебро в упражнениях на разновысотных брусьях.

Чемпионат мира в Джакарте стал первым международным стартом для российских гимнастов после 2021 года.

На Олимпиаде в Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро. Также в ее активе три серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

Ранее Мельникова показала необычные медали ЧМ.