«Просто аморально»: российский лыжник о критериях допуска россиян до международных стартов

Двукратный бронзовый призер Олимпиады по лыжному спорту Александр Терентьев заявил, что не планирует подавать заявку на получение нейтрального статуса при текущих правилах, которые считает несправедливыми. Его слова передает «Тюменская арена».

«Единственным критерием попадания на соревнования должен быть результат. И уж никак не принадлежность спортсмена к военным или каким-либо другим структурам. Это для меня просто аморально», — высказался Терентьев.

Для получения нейтрального статуса спортсменам необходимо подтвердить отсутствие связей с вооруженными силами или национальными органами безопасности, а также оплатить сбор в размере около 200 тысяч рублей, который не возвращается в случае отказа.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

