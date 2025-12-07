Фигурист Малинин рассказал, когда планирует исполнить пятерной прыжок публично

Американский фигурист Илья Малинин заявил, что скоро исполнит пятерной прыжок, передает Olympics.

«Это довольно близко. Это в разработке. Уже сделано, но после Олимпиады я хочу сосредоточиться на том, чтобы представить пятерку публике», — сказал Малинин.

Малинин стал победителем финала международной серии Гран-при, исполнив в финале в произвольной программе семь четверных прыжков.

Малинин стал первым фигуристом в истории, который сделал семь четверных прыжков на соревнованиях. За свой прокат он получил 238,24 баллов, что является рекордом. В общей сложности Малинин набрал 332,29 балла.

Второе место занял японец Юма Кагияма (302,41). Замкнул тройку сильнейших представитель Японии Сун Сато (292,08).

В 2024 и 2025 годах Малинин выигрывал чемпионат мира.

Ранее Илья Авербух рассказал, кто может конкурировать с Малининым.