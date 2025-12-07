Игрок «Краснодара» обвинил футболистов ЦСКА в расизме

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа рассказал о стычке в перерыве матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА, заявив, что игроки столичного клуба оскорбили его партнера по команде на расовой почве, передает «Матч ТВ».

«Футбол остается в стороне. Это был эпизод расизма, который случился по отношению к одному из моих партнеров по команде. Ему сказали «гребаный негр». Такие вещи не могут происходить», — сказал Оласа.

Сейчас идет второй тайм. «Краснодар» ведет со счетом 2:1. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее московский «Локомотив» обыграл «Сочи» в матче с шестью забитыми мячами.