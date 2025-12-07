«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче с шестью забитыми мячами

Московский «Локомотив» разгромил »Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Сочи, завершилась со счетом 4:2.

На седьмой минуте матча счет открыл футболист «Локомотива» Алексей Батраков. Мартин Крамарич сравнял счет на 25-1 минуте. Еще до перерыва дубль на свой счет записал Александр Руденко. Дмитрий Воробьев на 68-й минуте забил четвертый мяч «Локомотива» в ворота «Сочи». Франсуа Камано за несколько минут до конца игры установил окончательный счет.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает второе место, набрав 37 очков. «Сочи» идет на последней строчке, набрав девять баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

