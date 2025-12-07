Спорт
Уйти зимним чемпионом: «Краснодар» против ЦСКА. LIVE
Александр Вильф/РИА Новости
В заключительном матче 18-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» принимает на «Озон Арене» московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 18-й тур
Не начался
07 декабря 19:00
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «Ozon Арена», Краснодар, Россия
18:50
ЦСКА: Акинфеев, Виктор, Дивеев, Мойзес, Гаич, Вильягра, Кисляк, Обляков, Глебов, Круговой, Попович.
18:45
«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Черников, Аугусто, Батчи, Сперцян, Са, Кордоба.
18:40
