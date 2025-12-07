В «Динамо» рассказали, когда определятся с будущим главного тренера

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб примет решение о будущем главного тренера Хасанби Биджиева до конца следующей недели, передает РИА Новости.

«После игры тренер подошел и сказал о своем решении. Мы приняли это к сведению и скажем о своем решении в течение нескольких дней. По горячим следам зачем решать? На данный момент никаких решений не будет», — сказал Газизов.

Биджиев подал в отставку после поражения от «Пари НН» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Махачкалинцы уступили «Пари НН» со счетом 0:1. Единственный мяч забил Хуан Босельи. Он отличился с пенальти. На 20-й минуте красную карточку получил футболист «Динамо» Джемал Табидзе.

