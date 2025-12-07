На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Динамо» рассказали, когда определятся с будущим главного тренера

Гендиректор «Динамо» Газизов: клуб скоро определится с будущим Биджиева
true
true
true
close
Иван Водопьянов/РИА Новости

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб примет решение о будущем главного тренера Хасанби Биджиева до конца следующей недели, передает РИА Новости.

«После игры тренер подошел и сказал о своем решении. Мы приняли это к сведению и скажем о своем решении в течение нескольких дней. По горячим следам зачем решать? На данный момент никаких решений не будет», — сказал Газизов.

Биджиев подал в отставку после поражения от «Пари НН» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Махачкалинцы уступили «Пари НН» со счетом 0:1. Единственный мяч забил Хуан Босельи. Он отличился с пенальти. На 20-й минуте красную карточку получил футболист «Динамо» Джемал Табидзе.

Ранее в «Динамо» ответили, когда примут решение по тренеру Ролану Гусеву.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами