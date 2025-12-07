Тренер «Динамо» подал в отставку

Тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев подал в отставку после поражения от «Пари НН» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

Махачкалинцы уступили «Пари НН» со счетом 0:1. Единственный мяч забил Хуан Босельи. Он отличился с пенальти. На 20-й минуте красную карточку получил футболист «Динамо» Джемал Табидзе.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает 13-е место, набрав 15 очков. «Пари НН» идет на 14-й строчке, имея в активе 14 баллов.

В чемпионате России сыграно 17 туров. В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» идет вторым, подопечные Мурада Мусаева набрали 37 очков. На балл меньше имеет расположившийся на третьей позиции ЦСКА. Лидирует в таблице «Зенит», ушедший на зимнюю паузу с активом в 39 баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее легенда московского ЦСКА назвал приемлемый результат в игре с «Краснодаром».