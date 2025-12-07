Мостовой рассказал, кто должен стать тренером «Спартака»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что московский «Спартак» должен тренировать футбольный человек, передает «РБ Спорт».

«Чем больше футбольных людей будет в нашем чемпионате, тем лучше. Так наш футбол стал бы сильнее. В «Спартак» могут снова пригласить неизвестного иностранца? Для меня нет разницы, иностранец это или нет, главное, чтобы это был футбольный человек», — сказал Мостовой.

6 декабря «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась со счетом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

На 85-й минуте «Динамо» вышло вперед, однако гол Николаса Маричаля был отменен из-за офсайда. Еще один гол «Динамо» был отменен на 4-й минуте, тогда отличился Константин Тюкавин.

Ранее ветеран «Спартака» рассказал, какой тренер подойдет клубу.