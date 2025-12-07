Ветеран «Спартака» рассказал, какой тренер подойдет клубу

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что хотел бы видеть в качестве нового главного тренера клуба российского специалиста. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«У руководства наверняка есть какое-то решение насчет Романова. Надо подождать. Я бы хотел, чтобы в «Спартаке» работал российский специалист. К сожалению, последние годы так складывается, что «Спартак» на всех местах, кроме первого», — рассказал Кечинов.

Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

На 85-й минуте «Динамо» вышло вперед, однако гол Николаса Маричаля был отменен из-за офсайда. Еще один гол «Динамо» был отменен на 4-й минуте, тогда отличился Константин Тюкавин.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестом месте, набрав 29 очков. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Спартак» сыграет на выезде с «Сочи».

