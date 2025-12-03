Трусова рассказала, какие прыжки способна исполнить после родов

Трусова призналась в сложности прыжков тройного акселя и четверных после родов

Российская фигуристка Александра Трусова в своем Telegram-канале рассказала о прогрессе в возвращении на лед после рождения ребенка.

«Сейчас важно и на льду, и в зале много работать. Потому что слабые мышцы. Даже по прыжкам я уже чувствую, что они высокие, в принципе, готова вкрутиться в четверной и тройной аксель, но очень большая вероятность травмы», — поделилась фигуристка.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года.

Спортсменка родила сына 6 августа.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что возвращение в спорт Трусовой после родов зависит от ее амбиций.