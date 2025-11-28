На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
19-летний самородок заявил, что россиян боятся в НХЛ

Хоккеист Сурин заявил, что россиян боятся и уважают в НХЛ
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

19-летний нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин рассказал, что к нему относятся с большим уважением в клубе НХЛ «Нэшвилл Предаторз», который выбрал его на драфте в 2024 году под 22-м номером. Слова Сурина передает Legalbet.

«Когда я приезжал в кэмп «Нэшвилла», ко мне относились с уважением. Даже смотрели мои силовые приемы. Мне кажется, для них русский — это уважение! И опасение какое-то. Понимают, что лучше не шутить», — сказал Сурин.

19-летний хоккеист отметил, что хорошо освоил английский язык и регулярно общается на нем с канадским нападающим «Локомотива» Байроном Фрэзом.

«С языком у меня все нормально. Постоянно, когда едем с базы на арену, разговариваем с легионерами «Локомотива». Я, Радулов и Фрэз всегда на английском общаемся. Хочу возобновить сейчас уроки с репетитором», — признался Сурин.

Также нападающий отметил, что в «Нэшвилл Предаторз» уже хорошо знакомы с его агрессивной манерой игры.

«Думаю, они смотрят хайлайты КХЛ, как мы смотрим хайлайты НХЛ. Было бы неплохо заявить о себе здесь, чтобы там уже знали об этом», — подытожил Сурин.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Сурин принял участие в 32 матчах и набрал 24 очка (13 голов + 11 передач).

Ранее Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки.

