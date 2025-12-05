Главный тренер «ПСЖ» отказался отвечать на вопрос о Сафонове

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике не стал отвечать на вопрос о российском голкипере команды Матвее Сафонове, передает PSG Community в соцсетях.

«Не хочу говорить о Сафонове или каком-либо другом игроке. Кто бы завтра ни сыграл в воротах, для команды это будет хорошо», — сказал Энрике.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов еще ни разу не выходил на поле в составе команды.

Основной вратарь команды Люка Шевалье не тренировался с командой 3 декабря из-за опухоли на лодыжке, которая еще не полностью спала после травмы. Французский журналист L'Equipe и обозреватель «ПСЖ» Уго Делом заявил, что Сафонов может сыграть в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном».

Ранее Сафонов заявил, что получил в клубе запредельное доверие.